Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus fans tras confirmar que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

Luego de que en redes sociales surgieran rumores sobre una posible presentación en el corazón capitalino por parte de Shakira, la cantante y compositora colombiana por fin se pronunció al respecto, confirmando las especulaciones.

‘La Loba’ en el Zócalo de la CDMX

Este viernes 20 de febrero, la expareja del futbolista Gerard Piqué, a través de un video en su cuenta de Instagram, confirmó que ofrecerá por segunda ocasión un concierto en la Plaza de la Constitución, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

La artista expresó su cariño por México y aseguró que este show es una forma de retribuir el apoyo incondicional que ha recibido durante su trayectoria.

“¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado”, compartió la intérprete, generando entusiasmo entre miles de seguidores.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto?

De acuerdo con la barranquillera, el show gratuito se llevará a cabo el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, permitiendo que miles de fans puedan congregarse en la plancha del Zócalo.

Sin embargo… para aquellos que no puedan ir ese día por algún motivo, no todo está perdido, ya que Shakira informó que parte del concierto se transmitirá en vivo a través de sus canales oficiales, permitiendo así que fans puedan sumarse a la celebración.

“¿Se acuerdan del 2007 cuando cante para ustedes en el Zócalo? Esa experiencia se va a volver a repetir”.

Como es de esperarse, ante la noticia, se prevé una asistencia masiva en la Plaza de la Constitución, por lo que autoridades capitalinas darán a conocer en próximos días el operativo de seguridad y logística para garantizar el desarrollo seguro del evento que promete no solo un espectáculo lleno de energía, sino también de sopresas y nostalgia recorriendo los mayores éxitos de su carrera.

