Congreso local celebra la riqueza lingüística con la Compartencia Estatal en Lenguas Originarias (17:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 20 de febrero. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Congreso del Estado fue sede de la “Compartencia Estatal en Expresión Oral y Escrita en Lenguas Originarias”, organizada por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de fortalecer, preservar y visibilizar la diversidad lingüística de Oaxaca.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, destacó que la compartencia representa un compromiso colectivo para proyectar la riqueza cultural del estado hacia el futuro, al generar espacios donde las lenguas originarias se mantengan vivas. Afirmó que cada lengua es una forma de transmitir el mundo y una memoria viva de los pueblos, por lo que subrayó la importancia de fomentar su uso y desarrollo.

Por su parte, la presidenta del órgano legislativo citado, diputada María Francisca Antonio Santiago, señaló que el objetivo de esta actividad es crear espacios de expresión para las lenguas originarias, así como impulsar acciones institucionales que garanticen su preservación, fortalecimiento y reconocimiento en la vida pública.

En tanto, el titular de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), Víctor Manuel Vásquez Castillejos, resaltó que el estado es el corazón lingüístico de México, al contar con 176 variantes y celebró que en este encuentro resonaran lenguas como el Ayuuk (mixe), Ñuu Savi (mixteco), mazateco, zapoteco, triqui, cuicateco, huave y chatino, comparando esta diversidad con los granos de una mazorca.

Este encuentro reunió a 34 participantes provenientes de distintas regiones del estado, quienes compartieron saberes comunitarios y visiones del mundo mediante canto, música, oratoria, declamación, así como mitos, cuentos y relatos en diversas lenguas originarias. Niñas, niños y jóvenes coincidieron en que hablar su lengua es una forma de preservar su identidad y herencia cultural.

Asimismo, se contó con la participación de maestras y maestros del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca (ILEO), estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 100 de San Antonio de la Cal, así como madres y padres de familia, consolidando un espacio de intercambio intergeneracional que fortalece el orgullo y la continuidad de las lenguas indígenas.

