Liquidan 2 incendios en Valles Centrales y Sierra Sur (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) reportó que, en las últimas horas, fueron liquidados dos incendios ubicados en Valles Centrales y Sierra Sur; además, fue controlado uno en el Istmo de Tehuantepec.

Una vez sofocado el siniestro en Guelaxico/Cerro Mexicano, de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en Valles Centrales; elementos de la dependencia entregaron la zona afectada a autoridades locales y realizaron recomendaciones para su vigilancia.

En tanto, en la Sierra Sur, fue liquidada una conflagración en el paraje Portillo de las Tijetas, de San Ildefonso Sola. Personal de la policía municipal se encuentra en el área para vigilar y evitar reactivaciones.

Por otra parte, en Cerro Lego, El Manguito y La Placa, en San Miguel Chimalapa, del Istmo de Tehuantepec; el fuego está controlado en su totalidad y liquidado en un 95 por ciento.

