Sesión de Cabildo reafirma apertura al diálogo ciudadano y destaca condiciones de seguridad en la capital (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, el presidente municipal Ray Chagoya reiteró la invitación a las y los habitantes de todas las agencias de Oaxaca de Juárez para participar en los próximos Diálogos Vecinales que se realizarán en el Centro Comercial Reforma ubicado en la calle de Sabinos esquina Emilio Carranza, colonia Reforma. La jornada dará inicio a las 9:00 horas, con el propósito de escuchar, atender y dar solución directa a las necesidades planteadas por las vecinas y vecinos.

En el desarrollo de la sesión, el regidor de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, Martín Vázquez Villanueva, compartió como una buena noticia que ni Oaxaca ni su capital aparecen en la alerta de viaje emitida por el gobierno de Canadá respecto a estados que representan un peligro para viajar, debido a sus altos índices de violencia.

Al respecto, el presidente Ray Chagoya subrayó que este reconocimiento internacional y las decisiones tomadas por el Cabildo confirman que Oaxaca de Juárez avanza con orden, trabajo y rumbo claro, consolidándose como una ciudad segura, dinámica y comprometida con el bienestar de su gente.

Asimismo, el Cabildo aprobó diversos dictámenes orientados al beneficio común, enfocados en fortalecer servicios, regularizar procesos administrativos y continuar impulsando acciones que mejoren la vida cotidiana en las agencias, colonias y barrios de la ciudad.

