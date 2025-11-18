Recibe Tom Cruise su primer Oscar honorario de manos de Alejandro González Iñárritu (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. En una noche cargada de emoción y reconocimiento, Tom Cruise recibió el primer Oscar de su carrera durante la ceremonia de los Governors Awards 2025, celebrada en Los Ángeles, California. El galardón honorario, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), reconoció en el actor estadounidense más de cuatro décadas de trayectoria como actor, productor y figura clave en la industria cinematográfica global.

El momento fue especialmente significativo por quien le entregó la estatuilla: el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien Cruise estrenará la película Judy en 2026. Este gesto celebró la carrera del actor y la colaboración artística entre dos titanes del cine. Iñárritu, con humor y afecto, lo presentó como “Tomás Cruz”, destacando su cercanía con la cultura mexicana y su compromiso con el arte cinematográfico.

Cruise, visiblemente conmovido, agradeció el reconocimiento con un discurso que evocó la magia del cine como experiencia colectiva: “El cine no es lo que hago, es quien soy”, afirmó ante una ovación de pie. También recordó su pasión por contar historias que conectan a las personas en la oscuridad de una sala, donde “reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos”.

Este laurel llega tras más de 40 años de carrera y tres nominaciones sin victoria en otras categorías. Con este reconocimiento, sin embargo, la Academia salda una deuda simbólica con uno de los actores más influyentes de su generación, cuya filmografía incluye clásicos como Top Gun, Magnolia, Jerry Maguire y la saga Misión Imposible.

Más en los Governors Awards 2025

Además de Cruise, reconocieron a Debbie Allen, actriz y coreógrafa; Wynn Thomas, diseñador de producción y Dolly Parton, cantante y filántropa, por sus contribuciones excepcionales al arte y la cultura.

La gala reafirmó el compromiso de la Academia con la diversidad de talentos que han marcado la historia del cine, y consagró a Tom Cruise como un ícono cuya influencia trasciende generaciones y fronteras.