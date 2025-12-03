¿SEP suspende clases el viernes 12 de diciembre? (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Comienza el último mes de 2025 y muchos se preguntan si habrá algún puente o fin de semana largo antes de que inicien las fiestas decembrinas, especialmente porque el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, cae en viernes. Aquí te explicamos qué establece el calendario oficial de la SEP.

Calendario escolar 2025-2026: lo que debes saber

Para el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer en junio pasado su calendario oficial, donde se establecen 185 días de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo México.

Este calendario contempla puentes vacacionales, días festivos, juntas de Consejo Técnico y los periodos vacacionales, entre ellos el correspondiente a diciembre.

Las vacaciones decembrinas comenzarán el 22 de diciembre y concluirán el 9 de enero de 2026. Tomando en cuenta que el último día de clases es el 19 de diciembre y el regreso es el 12 de enero, serán 23 días de descanso, incluyendo fines de semana.

¿Se suspenderán clases el 12 de diciembre?

La respuesta es no.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el 12 de diciembre NO es día feriado, por lo que habrá clases regulares.

Aunque este día tiene enorme carga tradicional en México, no está reconocido como descanso oficial, pese a diversas propuestas legislativas para convertirlo en feriado nacional.

Sin embargo, algunas escuelas —sobre todo las ubicadas en la zona norte de la CDMX o cerca de rutas de peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe— podrían suspender actividades debido a la afluencia de 12 a 13 millones de personas que visitan el recinto durante esas fechas.

Ojo: el 12 de diciembre no habrá bancos

Aunque no es feriado oficial, el 12 de diciembre sí cierran los bancos en todo el país debido al Día del Empleado Bancario, establecido por convenio entre la CNBV y la Asociación de Bancos de México (ABM).

Opciones para realizar trámites bancarios

Toma en cuenta alternativas para operar sin contratiempos:

Banca móvil o en línea

Multicajeros y practicajas

Sucursales dentro de centros comerciales (estas sí operan, aunque con alta demanda)

Corresponsales bancarios como Oxxo, Walmart, Soriana, etc.

