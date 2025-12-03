¿Cuándo será el día más corto del año en México? (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. El solsticio de invierno marcará oficialmente el inicio de la temporada invernal en México y en todo el hemisferio norte. Este fenómeno astronómico ocurrirá el 21 de diciembre de 2025, fecha en la que el país experimentará el día más corto y la noche más larga del año. El evento se produce cuando el Polo Norte alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol, lo que reduce la cantidad de luz solar que llega al planeta en esta región.

Durante esta jornada, la trayectoria aparente del Sol en el cielo será la más baja del año, generando sombras más largas y una disminución notable en las horas de iluminación. Aunque no se trata de un evento visible como un eclipse, el solsticio influye directamente en el clima, la duración del día y diversos ciclos naturales.

¿Cuántas horas de luz tendrá México ese día?

En el territorio mexicano, la duración del día variará según la región, pero en promedio se registrarán alrededor de 10 horas de luz solar, siendo el periodo más corto del año. En ciudades del norte, como Tijuana o Chihuahua, el día será aún más breve, mientras que en zonas del sur, como Mérida o Tuxtla Gutiérrez, la diferencia será ligeramente menor.

Este fenómeno marca también el momento en el que el Sol alcanza su posición más al sur respecto al ecuador celeste. A partir del solsticio, los días comienzan a alargarse de forma gradual, aunque el aumento es imperceptible durante las primeras jornadas. Para muchas culturas, este cambio simboliza el renacimiento de la luz, razón por la cual diversas celebraciones de fin de año tienen origen en este evento astronómico.

Un fenómeno con impacto cultural y científico

El solsticio de invierno ha sido observado por civilizaciones de todo el mundo durante miles de años. En México, estructuras como las de Monte Albán y Chichén Itzá muestran alineaciones que coinciden con los extremos solares, evidencia de la importancia que tenía este día en rituales agrícolas y espirituales.

Desde el punto de vista científico, el solsticio permite medir la inclinación de la Tierra y seguir los cambios estacionales. Para instituciones astronómicas, representa uno de los momentos clave del año, usado para ajustar calendarios y estudiar patrones climáticos ligados al movimiento del planeta.

Qué esperar del solsticio de 2025

Aunque el fenómeno no produce un espectáculo visual, muchos centros astronómicos, planetarios y museos suelen realizar actividades especiales para explicar su importancia. Algunos recomiendan observar el amanecer o atardecer en espacios abiertos, donde se aprecia mejor la baja trayectoria solar.

El inicio del invierno traerá consigo temperaturas más frías, noches más largas y un cambio gradual en la actividad de flora, fauna y vida humana. El solsticio de invierno sigue siendo una oportunidad para reflexionar sobre los ciclos de la naturaleza y la relación del planeta con el Sol.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir