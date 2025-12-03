33 años de prisión a violador de niña en la Costa de Oaxaca (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Como parte de la estrategia de combate a los delitos cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años de prisión contra una persona del sexo masculino identificada como Alejandro R.H.R., por el delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de una menor de edad, en la región de la Costa.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2023 en un terreno de cultivo ubicado en jurisdicción de la agencia de San Felipe Tututepec, distrito de Juquila, donde el hoy sentenciado agredió sexualmente a la niña, quien entonces tenía cinco años de edad.

Tras recibir la denuncia correspondiente, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones ministeriales con perspectiva de género a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, logrando la detención de Alejandro R.H.R., quien fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió.

Gracias a los resultados obtenidos por la FGEO mediante un trabajo multidisciplinario, la autoridad judicial contó con los elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria de 33 años de prisión contra el responsable, además de imponer el pago de una multa económica y el pago de la reparación del daño.

La Fiscalía de Oaxaca reitera que uno de sus ejes rectores es garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, mediante mecanismos de procuración de justicia a cargo de áreas especializadas y debidamente capacitadas para atender estos casos.

