Semana Santa con lluvias, descargas eléctricas, granizo, viento y descenso de temperaturas (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones climáticas adversas en gran parte del territorio mexicano, con lluvias intensas, descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico más reciente, estos fenómenos serán provocados por la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo el frente frío número 42, una vaguada en altura, canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical.

Lluvias intensas y granizo afectarán gran parte de México

Las precipitaciones serán generalizadas y, en algunos estados, podrían alcanzar niveles importantes. Se esperan lluvias muy fuertes en regiones del norte y sur del país, particularmente en Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, entidades como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También se prevén chubascos en el centro del país, incluyendo Ciudad de México, Estado de México y Morelos, mientras que en el norte habrá lluvias aisladas.

Frente frío 42 y masa de aire polar provocarán descenso de temperatura

El frente frío número 42, en combinación con una masa de aire polar, provocará un marcado descenso de temperatura en varias regiones del país, especialmente durante las madrugadas.

Se esperan heladas en zonas montañosas del norte y centro de México, con temperaturas que podrían descender hasta los -10 °C en estados como Chihuahua y Durango.

Asimismo, existe la probabilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas superiores a los 4,200 metros sobre el nivel del mar, principalmente en el centro y oriente del país.

Fuertes rachas de viento y posibles afectaciones

El pronóstico también advierte sobre fuertes rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como vientos de menor intensidad en el sureste mexicano.

En el norte y noreste del país, la interacción de una línea seca con otros sistemas atmosféricos generará vientos intensos, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y afectaciones en infraestructura.

Clima en el Valle de México: lluvias, granizo y ambiente fresco

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a frío con presencia de bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido con lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, ambos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las temperaturas oscilarán entre 8 y 22 °C en la capital del país, mientras que en Toluca se prevén mínimas de hasta 2 °C.

Pronóstico extendido: lluvias persistentes y clima inestable

Entre el martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril, continuará la inestabilidad atmosférica debido al desplazamiento de una vaguada en altura sobre el territorio nacional.

Este sistema mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente, sur y sureste del país, con especial intensidad en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

También persistirá la probabilidad de aguanieve en zonas montañosas, así como vientos intensos en el norte y noreste de México.

Altas temperaturas en contraste con el frío

A pesar de las lluvias y el descenso térmico en algunas regiones, se mantendrán temperaturas elevadas en otras zonas del país.

Estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Sonora podrían registrar máximas de entre 35 y 45 °C, generando un contraste climático importante a nivel nacional.

Riesgos por lluvias y viento durante Semana Santa

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Inundaciones y encharcamientos urbanos

Deslaves en zonas montañosas

Por otro lado, las rachas de viento representan riesgo de:

Caída de árboles

Derribo de anuncios espectaculares

Daños en infraestructura

Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico

Ante estas condiciones, se recomienda a la población:

Evitar zonas inundables o con riesgo de deslaves

Tomar precauciones ante tormentas eléctricas

Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

El pronóstico indica que esta Semana Santa estará marcada por condiciones climáticas variables, por lo que es fundamental tomar precauciones si se tienen planes de viaje o actividades al aire libre.

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