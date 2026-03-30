14 muertes de connacionales en centros de detención de EU (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el segundo mandato de Donald Trump se tienen registradas 14 muertes de connacionales en centros de detención migratoria gestionados por el ICE.

Durante una conferencia de prensa en el consulado de Los Ángeles, Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, señaló que el Gobierno mexicano pedirá explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en que se mantiene a los mexicanos en el centro de detención de Adelanto, California,

En estos centros registraron cuatro muertes de mexicanos, supuestamente por complicaciones médicas, aunque la causa legal no se estableció.

La funcionaria confirmó que el Gobierno mexicano se sumará como amicus curiae en una demanda colectiva contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por las condiciones en que se encuentran migrantes detenidos.

Es inaceptable, afirman

A la conferencia de prensa, asistió Antonia Tovar, esposa de José Guadalupe Ramos Solano, el mexicano fallecido en el centro de Adelanto, el pasado 25 de marzo.

La funcionaria de la Cancillería manifestó que el último caso de un connacional fallecido en circunstancias poco claras demuestra una tendencia alarmante e “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior.

Se detalló que el Centro de Detención de Adelanto se gestiona por un privado, GEO Group, pero jurídicamente el ICE es responsable del tratamiento a los detenidos.

Ayudas se complican

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, dijo que entre junio de 2025 y marzo, mil 809 se recluyeron en el centro de detención del centro de los Ángeles.

Además los connacionales tienen acceso a la protección consular de manera expédita; sin embargo, en el de Adelanto, al estar en una zona rural, se complica la ayuda.

El cónsul indicó que hay un nulo flujo de información para conocer la situación de los mexicanos detenidos y el 50% son connacionales con más de 10 años en Estados Unidos, es decir, con una vida ya hecha en ese país.

El Gobierno mexicano manifestó que seguirá apoyando con abogados a los migrantes detenidos, acompañamiento a sus familias y jurídico

También habrá envío de notas diplomáticas para exigir justicia, y en el caso de fallecimientos, brindar todo el apoyo, como repatriación de los restos.

24 Horas

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