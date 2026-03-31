Durante marzo, atiende Coesfo 36 incendios forestales y de pastizales (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Durante marzo, la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) atendió de manera puntual, a través de sus 21 brigadas, 36 incendios forestales y de pastizales en todo el territorio oaxaqueño.

La directora de la dependencia, Magdalena María Coello Castillo señaló que del 22 al 29 de marzo fueron atendidos seis incendios forestales: dos en Santiago Pinotepa Nacional, y los restantes en Santo Domingo Tehuantepec, Tataltepec de Valdés, La Reforma y San Miguel Chimalapa.

Expuso que, a la fecha, se han registrado 104 siniestros en todo el estado, que han afectado 15 mil 313.94 hectáreas; además, se han reportado 33 incendios de pastizales, con 599.93 hectáreas, los cuales han sido atendidos por las brigadas de la Coesfo.

Respecto al incendio forestal en San Miguel Chimalapa, que se mantiene activo y es atendido por las brigadas San Antonio, Santa María Chimalapa y Yautepec, la directora resaltó el apoyo de la Coordinación de Delegados de Paz Social (Cdpaz), en la atención y seguimiento como enlace institucional para la prevención y respuesta oportuna.

Coello Castillo exhortó a la población y autoridades municipales evitar la quema de rastrojos, parcelas y potreros; así como el uso responsable del fuego para reducir riesgos y proteger el patrimonio natural de Oaxaca.

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