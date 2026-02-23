Seguimiento a pareja de ‘El Mencho’ fue clave para dar con su paradero, revela Defensa (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El general Ricardo Trevilla Trejo dio más detalles y pormenores acerca de la operación para efectuar la captura de ‘El Mencho’, líder del CJNG. De acuerdo con el funcionario de la Defensa, el seguimiento a una de las parejas del capo les permitió dar con su ubicación exacta.

De acuerdo con la información, la detección de esta pareja sentimental se logró mediante trabajos de Inteligencia Militar Central. Todo esto sumado a información de inteligencia compartida por parte de los Estados Unidos para la operación.

“Mediante Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con él. La pareja sentimental se retiró del inmueble y se obtuvo información de inteligencia de que El Mencho permaneció en una cabaña de Tapalpa, Jalisco”, detalló Trevilla Trejo.

Los trabajos para la detección y seguimiento de esta pareja sentimental tuvieron lugar el pasado 20 de febrero. Posterior a ello, tras confirmar la información, el 21 de febrero inició la elaboración de la estrategia para su captura y traslado a la Ciudad de México.

Con el objetivo de alcanzar el elemento sorpresa, se desplegaron tres equipos en diversas bases de estados aledaños para ejecutar la operación. Entre ellos estaban las fuerzas especiales del ejército, fuerzas especiales de reacción inmediata de la Guardia Nacional y una fuerza aeromóvil.

Finalmente, al notar la presencia de efectivos en la zona, miembros del CJNG abrieron fuego en contra de los elementos de seguridad. Provocando un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, que dejó la muerte de varias personas.

Al tratar de escapar, las fuerzas armadas establecieron un cerco para capturar al líder criminal, el cual ya presentaba fuertes heridas. Debido a ello, ‘El Mencho’ murió en el camino en su traslado a la CDMX, por lo que sus restos terminaron trasladados primero a Michoacán y después a la capital para su debida necropsia.