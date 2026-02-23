Con nuevas rutas de BinniBus y ampliación de recorridos, Salomón Jara mejora conectividad y responde a alta demanda de personas usuarias (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de febrero. Con la finalidad de mejorar la conectividad en la entidad y responder a la alta demanda de las personas usuarias, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la implementación de 15 nuevos recorridos del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca, así como el arranque de la ruta RA-02 “Mo” y ampliación de la vía RA15 “XRA”.

“Buscamos que este proyecto que iniciamos en el gobierno se amplíe para responder a la demanda ciudadana y mejorar la movilidad de nuestras regiones; fortalecer el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus es nuestro objetivo”, resaltó.

En conferencia de prensa, el Mandatario estatal comunicó que estos 15 nuevos trayectos serán implementados a partir de esta semana hasta mediados de abril, dentro de la cuales se contempla la ampliación del recorrido RA03 “Ladxidó” Parque del Amor-Huayápam.

Por su parte, la directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban informó que la nueva ruta RA-02 “Mo” -que significa montaña en lengua chinanteca- cubrirá el trayecto de Santa María Atzompa al Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez. Esta operará con seis unidades en circulación, en un horario de 6:00 a 22:00 horas.

Por otra parte, detalló la ampliación del recorrido de la ruta RA15 “XRA’”, que anteriormente conectaba a la colonia Monte Albán con Ciudad Administrativa, y que ahora extenderá su trayecto hasta Santa María del Tule, al cual ingresará por Camino de la Cruz y posteriormente, sobre Camino Nacional.

En sentido contrario, transitará por Camino a La Raya y calle Guerrero, pasando a una cuadra del emblemático Árbol del Tule, para posteriormente incorporarse a la carretera federal 190 y continuar hasta el puente de Ciudad Administrativa.

Esta ruta operará con ocho unidades, iniciando su recorrido en la colonia Monte Albán a las 6:00 horas y con primera salida desde Santa María del Tule a las 7:20 horas, concluyendo labores a las 22:00 horas.

Cabe destacar que estas vías mantienen las tarifas vigentes del sistema: 8 pesos para público en general, 4 pesos para adultos mayores y estudiantes, y servicio gratuito para personas con discapacidad.

