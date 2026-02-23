¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’? Este fue el impacto que tuvo en el CJNG (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. En el entramado que sostuvo el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación no solo hubo estructuras armadas y rutas de tráfico. También existieron vínculos personales que redefinieron equilibrios internos. Entre ellos, el matrimonio de Rosalinda González Valencia con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, aparece como uno de los episodios más significativos en la configuración del poder criminal en el occidente del país.

Lejos de tratarse de una historia meramente sentimental, su relación se inscribe en una red familiar con larga trayectoria en actividades ilícitas. La unión entre ambos no solo consolidó la vida privada del líder criminal; también selló un entendimiento entre estructuras que ya operaban de manera paralela y que, tras formalizar esa alianza, expandieron su influencia.

¿Quién es Rosalinda González Valencia?

Originaria de una familia vinculada desde hace décadas al narcotráfico, Rosalinda González creció en un entorno donde las actividades ilícitas formaban parte del paisaje cotidiano. Es sobrina de Armando Valencia Cornelio, identificado como fundador del Cártel del Milenio, organización que operó durante años en Michoacán y centró sus actividades en la producción de mariguana y cocaína.

Con 15 hermanos, varios de ellos involucrados en el crecimiento del negocio familiar, Rosalinda formó parte de un clan que posteriormente impulsó la creación de Los Cuinis, grupo señalado por autoridades desde 2015. Cuando esta estructura se consolidó bajo el liderazgo de Abigael —hermano de Rosalinda—, estableció una sociedad estratégica con el CJNG, fungiendo como su brazo financiero y comercial.

Mientras el CJNG operaba como frente armado y de tráfico, Los Cuinis desarrollaban esquemas empresariales que incluían salones de belleza, hoteles y restaurantes, señalados como fachadas para el movimiento de recursos. En ese engranaje, Rosalinda no fue una figura secundaria.

¿Cómo se conocieron Rosalinda González Valencia y Nemesio Oseguera El Mencho?

Antes de encabezar el CJNG, Nemesio Oseguera trabajó para la familia Valencia. En su juventud, se desempeñó cuidando campos de aguacate y posteriormente incursionó en actividades de narcotráfico bajo esa estructura. Ese vínculo inicial derivó en una relación que con el tiempo se formalizó en matrimonio.

La unión representó más que una decisión personal. Significó la convergencia entre la familia Valencia y el proyecto criminal que Oseguera consolidaría años después. La alianza matrimonial fortaleció la relación entre Los Cuinis y el CJNG, generando un esquema de cooperación que combinaba fuerza operativa y manejo financiero.

Como pareja, enfrentaron episodios de persecución por parte de grupos rivales como Los Zetas y el proceso de desarticulación del Cártel del Milenio, que terminó convertido en brazo armado del Cártel de Sinaloa, organización rival del CJNG. Rubén Oseguera “El Menchito”, es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del CJNG / Foto: Secretarías de Estado / Cuartoscuro

¿Cuántos hijos tuvieron Rosalinda González Valencia y Nemesio Oseguera El Mencho?

De la relación nacieron tres hijos: Rubén Oseguera, conocido como “El Menchito”, quien fue detenido y extraditado a Estados Unidos. Su caso marcó un punto de inflexión para la familia, que ya enfrentaba el cerco de las autoridades.

También tuvieron dos hijas: Laisha Michelle Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González.

