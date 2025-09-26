Se reúnen Gobierno de Oaxaca y Shein por plagio de prenda istmeña (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Tras la demanda del Gobierno de Oaxaca a la empresa internacional Shein por el plagio de prendas de la región del Istmo publicada en su plataforma el pasado mes de agosto, la firma sostuvo un primer encuentro con autoridades del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña.

En el encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (MACCO), estuvo encabezado por el titular de la Secretaría de Cultura de Oaxaca (Seculta), Flavio Sosa Villavicencio y representantes de la empresa en México.

Dicha reunión se dio con el ánimo de definir el mecanismo formal para llevar a cabo una disculpa pública a las personas artesanas, ante los señalamientos de apropiación cultural en prendas de ropa ofrecidas en esta plataforma digital.

A través de un comunicado, el Gobierno oaxaqueño informó que en esta reunión se pactó una segunda reunión durante la primera quincena de octubre, para definir este proceso, como parte del reconocimiento a la importancia y los derechos de las comunidades indígenas en relación con el uso de sus expresiones culturales.

Para el segundo encuentro se contará con la participación de otras instituciones como: el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC).

En cuanto a los mecanismos de prevención, se destacó la necesidad de establecer las herramientas suficientes para evitar la repetición de conductas similares que afecten el patrimonio cultural de los pueblos originarios asentados en el territorio oaxaqueño.

La protección del patrimonio cultural de las comunidades fue expuesta por la presidenta de la Comisión Permanente de Culturas y Artes del Congreso del Estado, Irma Pineda Santiago.

Así como del director de la Casa de Cultura de Juchitán, Michel Pineda; la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza, y embajadoras culturales del Istmo de Tehuantepec: Guie’ Dáana Velázquez Díaz de Juchitán, Shunashi Juquila Molina Morales de San Blas Atempa y Claudia Xihomara Navarrete Antonio del Barrio La Soledad.

