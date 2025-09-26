Fomenta Gobierno del Estado la prevención del suicidio y la salud mental en bachilleres (11:30 h)

San Martín Tilquiápam, Oax. 26 de septiembre.Instituciones del Gobierno del Estado impulsaron la elaboración de un mural en el plantel 121 del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), el cual fue develado para promover la salud mental y la prevención del suicidio.

En el marco de la campaña estatal “Hablemos del suicidio”, en este espacio de San Martín Tilquiápam, se realizó esta obra de manera colaborativa entre estudiantes y artistas del Consejo Estatal Contra las Adicciones Oaxaca (CECA), quienes plasmaron un mensaje de esperanza, resiliencia y acompañamiento.

Al respecto, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna Oaxaca), Alma Bautista Ramos resaltó que este tipo de expresiones artísticas contribuyen a sensibilizar a la juventud y a la sociedad en general sobre la importancia de hablar abiertamente de la salud mental, romper estigmas y fomentar redes de apoyo.

En este trabajo participaron también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), quienes se comprometieron a fomentar el diálogo, escucha y empatía como herramientas fundamentales para cuidar la vida de niñas, niños y adolescentes.

