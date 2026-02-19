Se prevén condiciones estables y aumento de temperaturas para este jueves (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén condiciones secas y estables en la entidad, con intensa radiación solar durante horas centrales del día, así como presencia de tolvaneras en zonas planas y descampadas, y ligera calima al amanecer.

Estas condiciones son ocasionadas por la influencia de dos sistemas anticiclónicos que dominan gran parte del país: uno ubicado en el Pacífico y otro sobre el oriente del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ambiente se tornará caluroso en la mayor parte del estado, con temperaturas máximas extremas en el oriente del Istmo de Tehuantepec, Costa y algunos sectores de la Sierra Sur.

Las temperaturas mínimas serán similares a las de días anteriores; los valores más bajos se registrarán durante la noche y la madrugada en zonas montañosas.

Por otro lado, dos frentes fríos se extienden sobre el noroeste y norte de México, sin efectos para el estado hasta el momento; no obstante, se mantiene en vigilancia uno de ellos, ya que podría aproximarse al sureste del país durante el fin de semana.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

* Valles Centrales: mínima de 12 y máxima de 32 grados.

* Istmo de Tehuantepec: mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan: mínima de 18 y máxima de 32 grados.

* Costa: mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca: mínima de 10 y máxima de 34 grados.

* Sierra de Flores Magón: mínima de 15 y máxima de 34 grados.

* Sierra de Juárez: mínima de 7 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur: mínima de 11 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

