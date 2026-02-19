Reconocen desempeño de ex dirigente de Morena, luego de su renuncia esta semana (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. A través de sus redes sociales, referentes y autoridades emanadas de ese instituto político expresaron su reconocimiento a la gestión que realizó el ahora ex dirigente de Morena, Emmanuel Navarro Jara, quien renunció a su cargo como presidente el 17 de febrero.

“Mi reconocimiento sincero y fraterno a mi amigo Emmanuel Navarro por el trabajo comprometido que realizó al frente de nuestro partido”, expresó a través de sus redes sociales el Senador de la República Antonino Morales Toledo.

“Todo mi reconocimiento amigo Manolo Navarro, fuiste elegido democráticamente por el Consejo Estatal, e hiciste un excelente trabajo durante tu presidencia en nuestro partido, fuerte abrazo”, escribió Eduardo Ximenez, morenista y referente en la región de la Cuenca del Papaloapan. A su vez, Magda Coello, directora de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca expresó “ reconocemos tu gestión y compromiso, te deseamos siempre lo mejor. ¡Éxito en lo que venga!

Lo anterior, luego de que el ex presidente del CEE de Morena en Oaxaca, haya informado a través de un comunicado su renuncia a la dirigencia de ese instituto político, “Confío en que nuestro partido, continuará el trabajo territorial, profundizará el diálogo con la sociedad y consolidará su cercanía con las comunidades, reconociendo que la transformación requiere escucha permanente, autocrítica y capacidad de adaptación a los retos actuales” dijo en su mensaje a la militancia y a la ciudadanía.

Su renuncia habría obedecido a un acto de congruencia política, según el mismo lo expresó, para evitar dañar al proyecto de transformación en Oaxaca y el que encabeza a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Luego de declarar públicamente que su permanencia al frente de Morena en Oaxaca, fue utilizada como pretexto para generar una ola de señalamientos que buscaron dañar al partido fundando por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de dejar la dirección de ese instituto político, Emmanuel Navarro reapareció este miércoles en una reunión con militantes y la estructura partidista de Morena, a la que habría sido invitado ahora como militante, por lo que se espera, seguirá en las labores partidistas territoriales ahora desde las bases que conforman este partido de izquierda en Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir