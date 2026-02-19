Quema de pastizales genera humo denso en Oaxaca de Juárez: CEPCyGR (08:15 h)

2026/02/19  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el humo denso percibido en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca, es provocado por la quema de pastizales registrada en la zona poniente, específicamente en el municipio Santa María Atzompa.

Las condiciones de vegetación seca y rachas de viento favorecieron la propagación del fuego y el desplazamiento del humo hacia diversos sectores de la capital del estado, lo que generó baja visibilidad y olor a quemado durante varias horas.

Las autoridades ya se encuentran en el lugar, realizando labores de control y sofocación para evitar que se propague a zonas habitadas y reducir los riesgos para la población.

