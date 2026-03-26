Se prevé incremento de lluvias y oleaje elevado en el litoral oaxaqueño (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, a partir del mediodía de este jueves, se prevé un incremento de nublados, con probabilidad de chubascos aislados, acompañados de tormentas eléctricas y rachas de viento, sin descartar la caída puntual de granizo.

Estas condiciones son ocasionadas por una vaguada ubicada en niveles altos y un canal de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso, principalmente en el Istmo de Tehuantepec y Costa, donde se pronostican temperaturas elevadas.

Asimismo, se vigila un nuevo frente frío, el cual ingresará este día al noroeste y norte del país. Finalmente, continúa el evento de mar de fondo, con oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca desde San Mateo del Mar hasta Santiago Pinotepa Nacional.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 35 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 32 grados

• Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 33 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 25 grados

• Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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