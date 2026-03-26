Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo.

Santoral: Braulio

Día Mundial del Clima

Dia Mundial de la Conciencia sobre la Epilepsia

Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

1427 Muere en Atzcapotzalco, el cacique de los tecpanecas, Tezozómoc. Recae el poder en Tayahuxin, pero su hermano Maxtla lo usurpa.

1513 El capitán Ponce de León, explorador español, descubre al extremo noreste de la Nueva España, grandes extensiones de tierra firme a las que bautiza como ‘La Florida’, por la abundancia de flores.

1698 Nace Prokop Divis, teólogo y científico de la naturaleza, que inventó la primera barra de conexión a tierra (el pararrayos).

1797 Muere en Edimburgo, Escocia (Reino Unido), James Hutton, geólogo escocés, considerado el padre de la geología moderna al rechazar la teoría del catastrofismo.

1814 Muere Joseph Ignace Guillotin, a quien se atribuye la invención de la guillotina, instrumento utilizado durante la Revolución Francesa para ejecutar a los sentenciados a muerte.

1827 Muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán. Autor de: Sinfonía “Eroica”, las famosas sinfonías: la Cuarta, Quinta y Sexta; y el “Emperador”

1892 Muere Walt Whitman, ensayista, poeta y periodista estadounidense.

1904 Nace en Coahuila, México, el director de cine Emilio “El indio” Fernández.

1911 Nace el dramaturgo, poeta y novelista estadounidense Tennessee Williams.

1913 Promulgación del Plan de Guadalupe. Redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional.

1914 Nace el matemático japonés Toru Kumon, quien desarrolló el método “Kumon”, que se basa en la repetición de ejercicios básicos de matemáticas como la suma, la sustracción, la multiplicación y la división hasta adquirir destreza.

1931 Nace el actor y director estadounidense Leonard Nimoy, quien se da a conocer en la serie de televisión “Viaje a las estrellas” como “Mr. Spock”.

1935 Nace la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Luz María Aguilar, ganadora de diversos premios como El Ariel y El Heraldo. Ha trabajado en diversas telenovelas y series como “Hogar, dulce hogar”.

1944 Muere en la ciudad de México, el ingeniero, general revolucionario y educador, don Wilfrido Massieu, quien fue maestro del H. Colegio Militar y director de la Escuela Industrial de San Luis Potosí. Como militar, fue jefe de armas en Monterrey, Nuevo León, donde demostró su honor y responsabilidad al ser custodio del tesoro oficial.

1944 Nace la cantante estadounidense Diana Ross.

1948 Nace el actor y productor de televisión mexicano Jorge Ortiz de Pinedo.

1955 En EE.UU., el biólogo estadounidense Jonas Salk anuncia que ha ensayado con éxito una vacuna contra la poliomielitis, el virus causante de la polio.

1960 Muere en Xochimilco, D.F., el pintor zacatecano Francisco Goitia, creador del cuadro “Tata Jesucristo”, obra maestra de la pintura mexicana.

1973 Nace el ingeniero informático estadounidense Lawrence Page, quien junto con Serguéi Brin, creó el buscador en Internet Google.

1979 Con la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, Egipto se convierte en el primer país árabe que reconoce oficialmente a Israel.

1991 Gana siete premios Oscar el director y actor estadounidense Kevin Costner, con el filme “Danza con lobos”, en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, entre otras.

2009 Muere en la Ciudad de México Griselda Álvarez, escritora. En 1979 se convirtió́ en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora en México (Colima).

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