Se incendia Urban de la línea TOI-Toch en pleno centro de Matías Romero (09:35 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oax. 26 de marzo. Una unidad tipo Urban de la línea TOI-Toch se incendió esta mañana en pleno centro de Matías Romero, generando preocupación entre vecinos y personas que transitaban por la zona a temprana hora. El incidente provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana sobre la calle Guerrero, esquina con Reforma, a escasos metros del Mercado Público 12 de Octubre.

Habitantes de la colonia Centro reportaron haber escuchado al menos dos explosiones, seguidas de una densa columna de humo que se elevó rápidamente, alertando a quienes se encontraban en los alrededores.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron como primeros respondientes, iniciando las labores para sofocar el fuego con cubetas de agua, mientras arribaban refuerzos.

Posteriormente, Policía Vial, Policía Estatal y personal de la Marina implementaron un operativo de seguridad, acordonando la zona para evitar riesgos a la población y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde, el cuerpo de bomberos logró controlar y extinguir el incendio en su totalidad. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la unidad quedó completamente consumida por las llamas.

Al lugar también acudió el presidente municipal para supervisar las acciones, mientras autoridades informaron que serán las investigaciones correspondientes las que determinen con precisión las causas del siniestro, que dejó únicamente daños materiales y momentos de tensión entre los habitantes del primer cuadro de la ciudad.

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