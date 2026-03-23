Se prevé ambiente caluroso, lluvias y rachas de viento en diferentes puntos de Oaxaca (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé incremento de nublados durante la tarde de este lunes, con lluvias y chubascos aislados en diferentes puntos del estado.

Asimismo, podrían presentarse tormentas aisladas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, especialmente en zonas montañosas.

Estas condiciones son ocasionadas por una vaguada localizada en niveles altos sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas mantendrán un ambiente caluroso más notable en las regiones Costa, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec. En tanto, las mínimas presentarán pocos cambios, prevaleciendo ambiente frío durante la madrugada.

Los vientos serán de componente este y sureste, con presencia de algunas tolvaneras durante la tarde.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 32

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 29 grados

• Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados

• Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 29 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir