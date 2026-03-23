Fiscalía de Oaxaca ejecuta cateos en puntos de venta de drogas en Matatlán y Mitla; hay seis personas detenidas (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Como parte de las acciones estratégicas para el combate a delitos contra la salud y narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles identificados como puntos de venta y distribución de drogas, ubicados en el distrito de Tlacolula de Matamoros, logrando la detención de seis personas.

El primer cateo se realizó en un domicilio ubicado en la esquina que forman la calle 16 de Agosto y un camino de terracería que conduce a San Dionisio Ocotepec, en jurisdicción del municipio de Santiago Matatlán, donde detuvieron a tres persona identificadas como G.T.Z., G.F.M. y D.L.H.

El segundo operativo se efectuó en un inmueble localizado en Privada de Aldama, en San Pablo Villa de Mitla, donde lograron la detención de otras tres personas, identificadas como O.F.V., H.O.F.C. y W.B.F.P.

Durante los cateos, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, realizó el aseguramiento de diversas dosis de metanfetamina y marihuana, por lo que las seis personas fueron detenidas por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio.

En total, fueron aseguradas seis personas, cuatro del sexo masculino y dos del sexo femenino, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de fortalecer las acciones de procuración de justicia y combatir de manera frontal los delitos que afectan la salud y seguridad de la sociedad oaxaqueña.

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