Acusan a personal de violencia en Preparatoria 3 de la UABJO; separan de cargo a un administrativo (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 23 de marzo. Como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), el pasado 6 de marzo, se realizó un “Tendedero de Expresión y Punto Violeta, en donde al menos cuatro personas que forman parte del personal docente y administrativo, fueron señaladas de diversos actos cometidos en contra de los alumnos.

La directora de la Preparatoria número 3, Leydith Cruz Chávez, indicó que en el tendero las y los estudiantes pudieran denunciar por escrito, en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia por el personal de la institución.

Detalló que, en el punto violeta, se estuvieron registrando denuncias directas de las y los alumnos.

En seguimiento, agregó que un administrativo que fue señalado dos veces de presunto acoso en el tendedero, fue separado de su cargo del 13 al 20 de marzo.

“En donde yo les brinda la facilidad que de manera confidencial se acercarán para darle seguimiento y acompañamiento con Derechos Universitarios, y también si era necesario a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. Porque este planteamiento, porque también necesitamos un sustento y una base para poder mantener el retiro del compañero, de otra forma entraríamos en vulnerar sus derechos por este letrero que se colocó en nuestro tendedero”, expuso.

Señaló que, en un oficio dirigido a alumnos, personal docente, administrativo y de servicios escolares, dio a conocer lo ocurrido y de la decisión que se tomó.

La directora en dicho documento también advirtió que, de no presentarse alguna denuncia formal o prueba de los señalamientos, la persona podría reincorporarse a su espacio de trabajo para no vulnerar otros derechos.

“Tambien estoy advirtiendo que es el primero caso que se está atendiendo, que voy a dar seguimiento a los demás; aparecieron otros compañeros y se mencionan tres nombres. También se menciona la situación de una docente, no dice el nombre, pero sí dice, me sentí violentada porque una maestra me cobró mil pesos y un pai para pasar la materia; también es una situación que voy a atender, estoy tratando que sea de manera confidencial, para que no sigamos violentando o victimizando a nuestros estudiantes”, recalcó.

Exhortó a las y los estudiantes a denunciar de manera formal en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, con el acompañamiento correspondiente de la institución, y que también pueden acercarse a la dirección para presentar su queja, con alguna evidencia para poder sustentar.

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