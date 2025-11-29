La ópera llega a los mercados de Oaxaca de Juárez con presentaciones sorpresa (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informa que, en el marco de la Tercera Edición de L’Ópera Internacional, vecinas, vecinos, comerciantes y visitantes de los mercados de la ciudad podrán disfrutar de una presentación artística única: un Flashmob de ópera que recorrerá diversos mercados de la ciudad.

Con el impulso de la Regiduría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, estas intervenciones culturales se llevarán a cabo los días 2, 4 y 5 de diciembre, entre las 14:00 y 15:00 horas, con la participación de la compañía L’Ópera Internacional, reconocida por acercar este género musical a espacios públicos y de convivencia comunitaria.

La actividad busca acercar el arte y la música a la vida cotidiana de la ciudad, fortaleciendo el vínculo entre cultura y comunidad, así como promover el uso de los mercados como espacios vivos, seguros y llenos de actividades que impulsan la cohesión social.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez invita a vecinas, vecinos, locatarios y visitantes a disfrutar de estas intervenciones sorpresivas, ya sea desde su local, durante sus compras o recorriendo los pasillos de los mercados participantes.

Con acciones como esta, seguimos transformando juntos la capital y promoviendo una ciudad donde la cultura y el arte son parte de la vida diaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir