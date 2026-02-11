Se mantendrá tiempo estable con atmósfera seca, calima matutina y alta radiación solar en Oaxaca (08:05 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que persistirá la circulación anticiclónica, la cual influye en condiciones del tiempo en gran parte del estado, con cielo mayormente despejado, atmósfera seca, intensa radiación solar, aumento en la sensación térmica durante horas vespertinas y favorece amaneceres con presencia de calima.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas mínimas presentarán un ascenso gradual; sin embargo, la pérdida de calor nocturno mantendrá ambiente frío durante las primeras horas de la mañana, con mayor énfasis en zonas montañosas de la Mixteca y Sierra de Juárez.

Las marcas térmicas máximas se mantendrán ligeramente por debajo de la media estacional, con valores promedio entre 27 y 33 grados Celsius. Por otra parte, el oleaje continuará ligeramente elevado a lo largo de la línea costera.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 27 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 29 grados

• Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados

• Mixteca, mínima de 9 y máxima de 26 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 30

• Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados

• Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 25 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir