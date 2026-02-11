¡Scherer, responde a persecución!: Víctor Sánchez (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero.

¡Scherer, responde a persecución!

· Ni venganza, ni perdón… ni olvido

· Denuncia las intrigas en Presidencia

· Gertz, Ramírez C., Ebrard, Américo

· Calderón, Peña, Cárdenas y más

· Enorme lista de nombres del Poder

· Los regalos de EPN a los cubanos

· Tereso Medina, perfila rumbo a CTM

· Opella, nuevo director: Luis Soarez

· Layda, ni morenistas la soportan

· Genera pleitos y daños a su partido

· Coahuila: Stellantis, fuerte inversión

El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente.

Lord Acton (1834-1902) Historiador inglés.

Como respuesta a la persecución jurídica y física, en su libro, “ni venganza ni perdón”, Julio Scherer Ibarra, quien fue el primer consejero jurídico de Andrés López Obrador y durante más de tres décadas, amigo del hombre que ocupó la presidencia de 2018 a 2024, levanta abruptamente las sábanas de las intrigas palaciegas de un grupo que tomó el poder en nombre de los pobres.

Palacio Nacional se convirtió en el hogar del Ejecutivo Federal. Un departamento construido por Felipe Calderón, fue el domicilio de AMLO donde nunca recibió, el presidente abiertamente socialista, ni correspondencia, ni el recibo de la luz. Este fue el suntuoso escenario de las pasiones de poner y dinero de la nueva burocracia dorada.

La corte de los milagros en Palacio Nacional funcionaba, según las páginas que se han filtrado el libro de Scherer, como una jaula de oro diseñada para tender las redes de la nobleza de Morena donde se escondían intrigas, crímenes y la disputa por cargos públicos de poder y dinero… mucho dinero.

Scherer y Jorge Fernández Menéndez, dejan en ese libro titulado “Ni Venganza Ni Perdón”, un acto de honestidad, como dice su contraportada, de un funcionario público fiel a la amistad.

Dibuja, además, la vida de los políticos ávidos de mas poder y más dinero. Menciona el maltrato que sufrieron Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, quienes fueron despreciados por haber ocupado la dirección de la policía, pese a las credenciales de capacidad, suficiente y superior, para muchos que fueron seleccionados.

Los lazos con el extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, donde su dirigente Martín Esparza, hizo alianzas innombrables con el jefe de prensa de López Obrador y actual asesor de Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, mediante las cuales desviaron miles de millones de pesos del erario público. Un saqueo imperdonable.

Incluso menciona a Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX, que hizo mancuerna con Ramírez y provocaron que en noviembre del 2023, Morena no incluyera a Omar García como su candidato a la gubernatura de la capital del país, como era la predilección de Claudia.

Ramírez, se ha convertido en un próspero hombre de negocios al amparo del socialismo, represor de periodistas (el que escribe una de sus víctimas), manipulador de favores en la clase política y, por si fuera poco, promotor de una casta de propagandistas que ahogan a los niños de escuelas públicas en mentiras institucionales.

También habla de las traiciones y chantajes de Alejandro Gertz Manero, que actualmente el gobierno federal sufre sus chantajes, ya que cuenta con gruesos expedientes criminales de políticos en turno. Scherer habla de los lazos del crimen organizado con parte de la clase política de Morena; la imposición de gobernadores por parte de delincuentes y, lo más importante de todo, que proporciona nombre… muchos nombres.

El título del libro de Editorial Planeta, a menudo se interpreta completo como que “el olvido es la única venganza y el único perdón”, popularizada por Jorge Luis Borges. Lo que sugiere es una indiferencia activa del que fuera abogado de Presidencia de la República entre 2018 y 2021. También deja ver que no hace justicia por propia mano; no hay venganza, aunque estima que no se podría reparar el daño original.

Además, no hay perdón, ni reconciliación; ya no merecen aquellos que abusan del poder, la energía mental o emocional para perdonar o guardar rencor.

Siendo uno de los hombres más influyentes, en lo político o ético, se interpreta que Scherer busca justicia objetiva sin el deseo personal de castigo o satisfacción emocional.

Este libro generará mucho más de qué hablar, pero sobre todo desenvaina una larga cadena de eslabones de poder y dinero, así como de contubernio y corrupción, quizá nunca denunciado de esa manera por quien vivió dentro del esquema del círculo rojo de la política mexicana.

PODEROSOS CABALLEROS

PEÑA NIETO: A lo largo de la historia moderna de las relaciones comerciales entre México y Cuba, se observó que el padre neoliberal, Carlos Salinas, perdonó una deuda que adquirió Eugenio Garza Lagüera, al ser defraudado por Fidel Castro. Domos poseía la mayoría de la empresa telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Derivado de la Ley Helms Burton, tuvo que vender a la italiana Telecom Italia. Sin embargo, la operación fue hecha con un crédito de Bancomext y no se recuperaron 750 millones de dólares, de los cuales Enrique Peña le perdonó a Cuba el 70% del adeudo. Vaya que los gobiernos cubanos jinetean a nuestros presidentes.

TERESO: Queda claro que el único que podría controlar los afanes políticos de dirigentes sindicales en la CTM es Tereso Medina Ramírez, quien se perfila como el principal aspirante a suceder a Carlos del Olmo en la Secretaría General. Ya lo veremos ocupar la preciada posición que ocupó durante décadas Fidel Velásquez

OPELLA: Luis Soares como nuevo director general de Opella México el tercer actor de autocuidado más grande a escala mundial en el mercado de productos de venta libre OTC y vitaminas minerales y suplementos Silver Blue adquiere Solage para impulsarla energía renovable planea invertir más de 500 millones de pesos. Buena noticia.

ESTADO POR ESTADO

CAMPECHE: el pleito intestino de Morena contra la gobernadora Layda Sansores, ya encendió las alarmas en Palacio Nacional. La Secretaría de Gobernación, al mando de Rosa Isela Ramírez, mando llamar al delegado del gobierno federal y de Bienestar para conocer, de primera mano, lo que allá ocurre. Primero Layda mete a la cárcel al rector de la Universidad Autónoma de la entidad, Alberto Abud, para imponer a una mujer aliada de ella en la rectoría y evitar la reelección de Abud. Ahora, 10 de 16 diputados morenistas, encabezados por el presidente de la Jucopo, Antonio Jiménez, acusaron a Layda de intimidarlos e incluso enviarlos a la cárcel si no aprueban un crédito por mil millones de pesos. Todo Morena está harto de los moditos de la gobernadora de ese partido. Ahí, la política perdió la razón.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Tras tres años Stellantis , liderada por Daniel González, retoma la producción de la Ram 1500 en Saltillo, Coahuila, entidad gobernada por Manolo Jiménez, y lanza una señal de confianza hacia el mercado interno. En México hay un crecimiento sostenido del segmento de pick ups. Por ello, la estrategia de la empresa armadora de autos en México va más allá de la exportación. Así arranca la producción de la Truck Light Duty, con una fuerte inversión.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir