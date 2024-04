Se agotó el tiempo para elegir a comisionados del Inai (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de abril. A ocho días de que concluya el último periodo ordinario de la actual Legislatura, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que no hay condiciones para aprobar a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) que están pendientes de nombrar.

Destacó que no hay acuerdos y que las campañas ya alcanzaron al Senado. “Cada vez está más complicado porque no hay acuerdos con ninguna de las fracciones parlamentarias no tuvimos ni siquiera acuerdos para entregar un reconocimiento a la Marina que está muy alejada de la política”, recordó.

Dijo que en este momento, a tres sesiones de concluir el periodo, “pensar en que logremos mayoría calificada, lo veo difícil, porque ya llegó la campaña al Senado y las sesiones se han convertido sólo en extensión de la campaña política polarizante que estamos viviendo afuera todos los días. Entonces, no es fácil que logremos el consenso para la mayoría calificada”, señaló.

En este contexto, este lunes en las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, iniciaron las comparecencias de los aspirantes a ocupar dos vacantes en el Inai.

