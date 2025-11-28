Sanciona TEEO a excandidato a la presidencia de Chalcatongo; ordenan a edil pagar multa y disculparse (15:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 28 de noviembre. En sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), determinó sancionar al excandidato a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano, y ahora presidente municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Eduardo Nemecio Sánchez Arias, por incurrir en conductas dolosas contra una mujer, a quien le hicieron creer que era candidata a ese municipio.

El coordinador de ponencia, Edén Alejandro Aquino García, presentó el resultado tras analizar el acto reclamado, por una persona con datos protegidos, del expediente PES/10/2025.

“Se analizó la responsabilidad de Eduardo Nemecio Sánchez Arias, ex candidato a la ex presidencia municipal de Chalcatongo y de José Christian Hernández Quiroz representante legal de la planilla del partido Movimiento Ciudadano. Se acreditó que ambos incurrieron en una conducta dolosa al omitir el registro de la denunciante como candidata y mantenerla en el error respecto a su postulación. Como resultado se propone calificar la infracción como grave, ordinaria”, expuso.

Agregó que, a Eduardo Nemecio Sánchez Arias, se proponía aplicar una multa de 200 UMA, equivalentes a 21 mil 714 pesos; en tanto, a José Christian Hernández Quiroz, una sanción de 100 UMA, equivalentes a 10 mil 857 pesos.

Señaló que también se establecieron medidas integrales de reparación del daño, con un enfoque restaurativo transformador para invisibilizar la exclusión sufrida y restituir simbólicamente los derechos de la víctima y prevenir futuras agresiones.

“Las medidas ordenadas entre otras son, disculpa pública en sesión de cabildo con presencia de todo el ayuntamiento, difusión del acto en forma audiovisual o sonora español y en lenguaje mixteco durante 30 días, publicación institucional del resumen de la sentencia en la página del tribunal y del observatorio de participación política de las mujeres así como los estrados del ayuntamiento, consentimiento previo de la víctima para incluir su nombre en dichas publicaciones y salvaguardar su privacidad, propaganda electoral relacionada con la planilla de movimiento ciudadano en el municipio”, agregó.

Apuntó que también se realizará la inscripción de la denunciante en el Registro Estatal de Víctimas, así como el requerimiento a los partidos políticos para establecer mecanismos internos de prevención que eviten futuras simulaciones de candidaturas de mujeres.

Lo anterior fue analizado y aprobado por unanimidad por las magistradas que integran el pleno, motivo por cual el actual presidente municipal Eduardo Nemecio Sánchez Arias y José Christian Hernández Quiroz, tendrán que pagar las multas y realizar las medidas integrales de reparación del daño.

