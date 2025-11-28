Inicia la colecta “Cobijando Corazones 2025” del DIF Municipal (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través del DIF Municipal, dio inicio a la colecta “Cobijando Corazones 2025”, una jornada de solidaridad que busca reunir cobijas y prendas abrigadoras para apoyar a las familias que enfrentan temperaturas bajas durante esta temporada.

El acto inaugural se realizó en el Centro Comercial Reforma, donde participaron vecinas y vecinos, voluntariado y familias que se sumaron desde el primer momento.

La Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Gaby García Fernández del Campo, encabezó el arranque de esta colecta acompañada del presidente municipal Ray Chagoya, quien destacó que esta iniciativa refleja el espíritu de cercanía, empatía y trabajo por las causas sociales de la ciudad.

El DIF Municipal presentó los objetivos de la colecta, cuyo propósito es reunir la mayor cantidad posible de prendas abrigadoras para llevar acompañamiento, calor y esperanza a cientos de hogares oaxaqueños. Se invitó a la ciudadanía a participar en las próximas fechas, ya que la colecta continuará en distintos puntos de la ciudad.

Durante el evento, se reconoció el esfuerzo del equipo del DIF y la participación de las familias que acudieron con donativos desde el primer día. Además, se instaló un set navideño para que niñas, niños y adultos pudieran tomarse fotografías y compartir el espíritu de la temporada, motivando a más personas a sumarse.

El presidente municipal Ray Chagoya señaló que cada donación representa “un abrazo que llega a tiempo” y reafirmó que la verdadera transformación de Oaxaca de Juárez también se construye desde la solidaridad y la unión vecinal.

Con el inicio de “Cobijando Corazones 2025”, el Municipio reitera su compromiso de trabajar con energía y cercanía, impulsando acciones que reflejen el valor humano que distingue a las y los oaxaqueños.

