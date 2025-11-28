Torneos relámpagos de voleibol de playa, básquetbol y futbol en el Parque Primavera (15:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. Con el objetivo de promover la sana convivencia, el

trabajo en equipo y el fortalecimiento de talentos infantiles en un ambiente festivo propio de la temporada, el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en las instalaciones del Parque de la Primavera Oaxaqueña, se efectuará un torneo relámpago de voleibol de playa, un torneo de futbol y otro de básquetbol.

Con relación al torneo relámpago de voleibol de playa, se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 16:00 horas, la justa convoca a la rama femenil y varonil, para deportistas de la rama juvenil, para mayores informes de la competencia, sistema de juego y rol de partidos, se pueden comunicar al teléfono 951 162 55 37.

En la página de Facebook del Instituto del Deportes del Estado de Oaxaca, se pueden encontrar los datos de las actividades, el enlace de registro, así como la carta responsiva, en la cual se libera de toda responsabilidad civil, penal o administrativa al comité organizador, así como la parte donde se especifica que el interesado se encuentra en condiciones físicas adecuadas para participar en el torneo.

En cuanto al torneo relámpago navideño de básquetbol, convoca a las categorías infantiles, específicamente a niñas y niños de 9 a 11 años, el torneo se efectuará el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en horarios de 16:00 a 20:00 horas en las canchas de básquetbol del Parque Primavera, se contempla premiación a los tres primeros lugares de cada rama. Los organizadores indicaron que cada equipo debe cubrir el pago de arbitraje por partido, para mayores informes de los registros y sistema de competencia, se pueden comunicar al teléfono 951 465 16 41.

Mientras que el torneo relámpago infantil de futbol sub 11 mixto, se realizará los días 29 y 30 de noviembre. Entre los requisitos que se piden para el registro, por parte del jugador se necesita: acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, identificación oficial y carta responsiva. Por parte del equipo, cédula de participación y carta responsiva. Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Indeporte en el complejo deportivo Hermanos Flores Magón, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 161 31 39.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir