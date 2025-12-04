Repuntan casos de crisis diabética aguda en México; expertos piden no suspender tratamientos (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. En el marco del LXV Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE), que se llevará a cabo del 2 al 6 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, especialistas emitieron una alerta sobre la cetoacidosis diabética (CAD), una complicación aguda de la diabetes que puede volverse potencialmente mortal si no se atiende de manera inmediata.

La SMNE lanzó una campaña nacional de concientización para reforzar el reconocimiento de esta emergencia médica, que ocurre cuando el cuerpo no cuenta con suficiente insulina para usar la glucosa como energía, provocando un aumento peligroso de cetonas en la sangre.

¿Qué es la cetoacidosis diabética?

De acuerdo con fuentes científicas citadas por el organismo, la incidencia anual de CAD en México oscila entre 4.6 y 8 episodios por cada mil personas con diabetes, con mayor frecuencia en mujeres y adolescentes. Aunque se presenta más en pacientes con diabetes tipo 1 —incluso como manifestación inicial en hasta 40% de los casos—, también puede desarrollarse en personas con diabetes tipo 2.

Los especialistas advirtieron que una de las principales causas de CAD es la suspensión o manejo incorrecto del tratamiento, incluidas omisiones en la administración de insulina y errores en las dosis. Otros detonantes pueden ser infecciones, infartos, eventos cerebrovasculares, traumatismos, consumo de alcohol o drogas, así como el uso de algunos diuréticos y corticosteroides.

Alertan en México por aumento de casos de acidosis diabética

Síntomas de alerta que requieren atención inmediata

Entre los síntomas de alerta se encuentran respiración rápida o profunda, deshidratación, piel y boca secas, enrojecimiento facial, sed excesiva, mayor frecuencia urinaria, náuseas, vómitos, dolor abdominal y aliento afrutado. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

Las guías clínicas internacionales establecen que la cetoacidosis diabética requiere atención hospitalaria urgente, con hidratación intravenosa, reposición de electrolitos y administración controlada de insulina bajo vigilancia médica estricta.

Repuntan casos de crisis diabética aguda en México; expertos piden no suspender tratamientos

La SMNE subrayó la importancia de la prevención, basada en el monitoreo regular de glucosa, adherencia terapéutica, hidratación adecuada, revisiones médicas periódicas y atención oportuna ante infecciones o situaciones de estrés metabólico.

La compañía embecta™, dedicada a dispositivos para la administración de insulina, se sumó a la difusión de la campaña educativa, reiterando que cualquier ajuste de tratamiento debe realizarse únicamente bajo supervisión médica.

