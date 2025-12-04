Nawat Isaragrisil demanda a Fátima Bosch tras triunfo en Miss Universo: “Nunca se disculpó” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Desde hace apenas unas semanas, el nombre de Fátima Bosch brillaba con orgullo tras ser coronada como Miss Universo 2025. Pero ahora vuelve a estar en el centro de la polémica, debido a que el organizador del certamen, Nawat Itsaragrisil, ha presentado una demanda penal en su contra.

El anuncio ha sacudido el mundo del certamen y reavivado crítico sobre el trato que se le dio a la reina de belleza mexicana, desde los primeros días de la competencia y toda la controversia que desató.

¿Por qué Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch?

Según el comunicado emitido por la organización del certamen, la denuncia penal se presentó en Tailandia el 12 de noviembre de 2025, en la cual acusan a Fátima Bosch de difundir declaraciones falsas sobre el incidente durante una reunión de delegadas, en el que la modelo externó que el empresario la insultó.

En la queja, el entorno legal de Itsaragrisil sostiene que él jamás llamó “tonta” a Bosch, una acusación pública hecha por la Miss Universo 2025 y que lo que realmente dijo fue otra palabra, afirmando que dicho matiz puede comprobarse en grabaciones de voz que, aseguran, circulan en redes sociales

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios al afirmar públicamente lo contrario. Incluso después de que posteriormente tuvo conocimiento de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse a lo largo de la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada como Miss Universo, como es de conocimiento público”, se lee en parte del comunicado.

Además, advierten que Bosch siguió dando declaraciones en medios que, según ellos, constituyen difamación; por eso buscan no solo una reparación del daño, sino el cese inmediato de esas afirmaciones. La demanda, señalan, no es algo simbólico, debido a que sostienen que habrá consecuencias legales si se vuelve a difundir información que considere falsa.

“Si se descubren nuevas acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley”.

El conflicto entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch

El origen del conflicto data del 4 de noviembre de 2025, durante un evento del certamen en Tailandia. Según declaraciones de Fátima Bosch, Itsaragrisil la habría insultado públicamente, cuestionando su disposición a promover al país sede en redes sociales. Al sentirse agredida verbalmente, la mexicana optó por abandonar la sala. Varias concursantes la siguieron en un gesto de solidaridad.

Desde su lado, el empresario ofreció una disculpa pública, aunque no directa hacia la mexicana, pues aseguró que, si alguien se sintió ofendido, lamentaba la situación. Más tarde, y como parte de su defensa, afirmó que su versión de los hechos había sido tergiversada. La situación escaló cuando la organización oficial del certamen decidió reducir su participación, evidenciando el impacto del escándalo.

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir