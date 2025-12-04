¿Deberás renovar tu credencial del INAPAM en 2026? (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. La credencial del INAPAM es uno de los apoyos más buscados por las personas mayores, ya que permite acceder a descuentos, servicios gratuitos y diversos beneficios en todo el país. Sin embargo, con la llegada de 2026 muchos quieren saber si será necesario renovar su credencial.

Aunque la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no tiene fecha de vencimiento, existen ciertas situaciones en las que será necesario renovarla.

¿Quiénes deben renovar su credencial del INAPAM?

De acuerdo con el propio instituto, estos son los casos en los que los adultos mayores deberán acudir a los módulos del INAPAM para renovar su credencial:

Si la credencial está dañada o en mal estado.

En caso de extravío y necesidad de reposición.

Cuando haya un cambio en los datos personales que deban actualizarse.

La renovación de la credencial es gratuita y debe realizarse de forma presencial en los módulos del INAPAM, disponibles en todo el país. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Por otro lado, las personas que cumplan 60 años durante 2026 ya podrán iniciar el trámite para obtener su primera credencial. Quienes no alcancen esa edad en el próximo año deberán esperar hasta llegar al mínimo requerido para poder integrarse al padrón de beneficiarios.

El trámite para obtener esta credencial es únicamente presencial y está disponible en las 32 entidades del país. Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Una fotografía tamaño infantil

Número telefónico de contacto

CURP de un familiar como referencia

Una vez entregados estos documentos en el módulo más cercano, el trámite se realiza el mismo día y la credencial INAPAM se entrega de forma inmediata o en corto plazo, según la disponibilidad local.

Beneficios que otorga la credencial del INAPAM

Tener esta credencial permite acceder a una amplia red de descuentos y convenios con instituciones públicas y privadas. Entre los principales rubros donde se aplican estos beneficios se encuentran:

Medicamentos y consultas médicas en clínicas privadas.

Descuentos en el pago del predial y el servicio de agua.

Tarifas preferenciales en vuelos nacionales.

Servicios notariales, elaboración de testamentos y asesorías legales.

Descuentos en ópticas y estudios oftalmológicos.

Promociones en supermercados, farmacias y restaurantes.

Acceso con costo reducido a parques, balnearios y centros turísticos.

Servicios funerarios, cremación y planes de previsión.

Actividades culturales como conciertos, cine y exposiciones.

Materiales y servicios relacionados con construcción o remodelación de vivienda.

Para consultar el listado completo de negocios y organismos que ofrecen descuentos, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial del INAPAM, donde se actualizan constantemente los convenios vigentes.

