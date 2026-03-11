Promueve Daniela Taurino el desarrollo de mujeres artesanas en el Congreso de Oaxaca (19:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de marzo. En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, la diputada local del distrito XII Daniela Taurino, promovió la Expoventa “Mujeres Artesanas y Emprendedoras del Distrito XII”, desarrollada en en el Congreso del Estado de Oaxaca.

En dicho evento ferial se contó con la participación de mujeres artesanas de los municipios de Santa Lucía del Camino, Santa Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, San Agustín Yatareni y Oaxaca de Juárez, en el cual exhibieron y comercializaron sus productos como artesanías, textiles y comida tradicional.

Durante su participación, la diputada Daniela Taurino reconoció la labor de las mujeres en la economía local, la cual indicó es fundamental para el impulso de la autonomía financiera y la conexión directa entre artesanas y consumidores.

