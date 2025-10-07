Reporta Salomón Jara abasto de medicamentos del 85% en Oaxaca provistos permanentemente por Rutas de la Salud (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre . Con paso firme hacia un estado de bienestar, el Gobernador Salomón Jara Cruz dio a conocer que, en la segunda vuelta de las Rutas de la Salud, al corte del 6 de octubre, se registró un 85 por ciento de abasto de medicamentos en Oaxaca.

Aunado a ello, continúa el reparto de 90 kits con medicinas en los 44 hospitales de segundo nivel en todas las jurisdicciones de la entidad: Valles Centrales, Sierra, Istmo, Tuxtepec, Costa y Mixteca.

En el marco de la conferencia de prensa matutina, el Mandatario estatal destacó que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña Guillermo Zárate Mijangos cuenta con un 92 por ciento de provisiones médicas y el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca tiene 94 por ciento.

“Estos números son consistentes con lo informado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el país tiene un 90 por ciento de abasto en el nivel primario y secundario de la salud”, expresó.

En su intervención, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa informó que, de manera general, el abasto en los nosocomios de segundo nivel está por arriba del 80 por ciento, entre los que destacan el de Santa María Huatulco, Chalcatongo de Hidalgo y la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

Ramírez Figueroa explicó que en hospitales donde los suministros rondan el 70 por ciento, serán atendidos de manera prioritaria. En el caso de las unidades de salud ubicadas en la Costa, detalló, la llegada de los fármacos se retrasó debido a las condiciones climatológicas que han prevalecido en los últimos días.

Cabe destacar que, el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso recibe provisiones semanales. Asimismo, los nosocomios que se encuentran cerca de la capital del estado son atendidos de manera inmediata como el de la Niñez Oaxaqueña Guillermo Zárate Mijangos y el Regional de San Pablo Huixtepec.

En tanto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca recibe abastecimiento directamente de la federación debido a que requiere fármacos de tercer nivel.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir