 Localizan sin vida al menor Iker arrastrado por el arroyo en la Costa oaxaqueña (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida del menor Iker Gaspar Ramírez de 3 años, tras casi 12 horas de su desaparición luego de que fue arrastrado por la corriente del arroyo “Los Ruices” de la comunidad de Mata Bule, Valdeflores, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec.

A un kilómetro de donde sucedió la tragedia fue encontrado el cuerpo inerte del menor atorado entre las ramas cerca de la segunda Sección de Valdeflores en esa población de la Costa oaxaqueña.

Y es que, en las últimas horas, la entidad oaxaqueña ha sufrido los embates de la lluvia ocasionando inundaciones y derrumbes en carreteras del estado.

Los lamentables hechos donde perdiera la vida el menor Iker, sucedieron la tarde noche del lunes 6 de octubre cuando el conductor de la camioneta de carga y pasaje en el que viajaban 9 personas intentó cruzar el arroyo sin tomar en cuenta que por las fuertes lluvias el nivel del arroyo había crecido y tomado fuerza por lo que la unidad fue arrastrada.

El resultado, dos personas identificadas como Ramón Gaspar Ramírez, de 31 años resultó con un trauma de tórax y fractura de cadera, mientras que Wilber Gaspar Luna, de 11 años con traumatismo facial y fractura del brazo derecho, ambos originarios de Mata de Bule y trasladados al hospital General de Puerto Escondido.

Tras la tragedia, varias personas se dieron a la tarea de tratar de localizar al menor de edad, sin resultados positivos, a la búsqueda se unieron diversos equipos de rescate y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y gestión de Riesgos del Gobierno estatal, así como de las fuerzas federales y de esta manera, esta mañana, desafortunadamente se dio con el cuerpo sin vida del pequeño Iker.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir