Renuncia Emmanuel Navarro Jara a la presidencia estatal de Morena en Oaxaca (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. El presidente Estatal de Morena en Oaxaca Emmanuel Navarro Jara renunció esta tarde a su cargo que venía desempeñando desde 30 de noviembre del 2024.

Luego de diversos escándalos por presunto nepotismo el líder morenista se separó de la dirigencia del partido Guinda.

A través de una carta, el ahora exdirigente informó que entregó su renuncia a la presidenta nacional de Morena María Luisa Alcalde

“Este día entregué mi renuncia por escrito personalmente a nuestra presidenta del CEN, Luisa Maria Alcalde Luján, a quien agradecí por el respaldo brindado durante mi gestión al frente de nuestro instituto político”.

“Confío que nuestro partido continuará el trabajo territorial, profundizará el diálogo con la sociedad y consolidará su cercanía con las comunidades reconociendo que la transformación requiere escucha permanente, autocrítica y capacidad de adaptación a los retos actuales”.

De igual forma, agradeció a todas y todos los representantes populares, autoridades municipales, estatales y federales emanadas de Morena su apoyo en la construcción colectiva de las soluciones que impulsamos durante este tiempo.

Hizo un reconocimiento al gobernador Salomón Jara Cruz, “quien, como militante de nuestro movimiento, logró derrotar la hegemonía de un partido que gobernó Oaxaca de manera ininterrumpida por más de 80 años, enfrentó su regreso y puso fin a ese ciclo al obtener el triunfo electoral en 2022”.

Finalmente dijo que seguirá como militante trabajando con humildad y convicción, por el bienestar del pueblo de Oaxaca.

Aunque no es oficial, se menciona también la renuncia del Secretario de Organización del Partido, segundo al mando, cargo que recaía en Shabin Jara Bolaños, hijo del gobernador Salomón Jara Cruz.

