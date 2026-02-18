Congreso local aprueba nuevo paquete de Leyes de Ingresos Municipales 2026 (20:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de febrero. El Congreso del Estado aprobó con 29 de votos el décimo paquete de Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, correspondiente a 24 municipios de la entidad, dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Hacienda tras un análisis técnico y responsable.

La aprobación de los dictámenes se realizó bajo criterios de legalidad, equidad, proporcionalidad y justicia tributaria, con el objetivo de asegurar cargas fiscales justas y razonables, acordes con la realidad económica de cada municipio, y en apego al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de México.

Con estas determinaciones, se reafirma el compromiso con un sistema hacendario municipal sólido, equilibrado y transparente, que contribuya al desarrollo local y al bienestar de la población.

En este sentido, para el Distrito del Centro se aprobó la Ley de San Pedro Ixtlahuaca; en el Distrito de Putla, las de Constancia del Rosario y Santa María Zacatepec; en el Distrito de Tlacolula, Santiago Matatlán; y en el Distrito de Ixtlán de Juárez, las de Santa María Yavesía, Santa Catarina Ixtepeji y Capulálpam de Méndez.

De igual forma, en el Distrito de Nochixtlán se dictaminaron favorablemente las Leyes de Magdalena Zahuatlán y Santo Domingo Nuxaá; en el Distrito de Silacayoápam, la de Calihualá; y en el Distrito Mixe, la de Totontepec Villa de Morelos.

Asimismo, en el Distrito de Tehuantepec se aprobó la Ley de Unión Hidalgo; en el Distrito de Cuicatlán, la de Valerio Trujano; y en el Distrito de Teposcolula, la de Villa de Tamazulápam del Progreso.

En el Distrito de Teotitlán se aprobaron las Leyes de Eloxochitlán de Flores Magón, San Mateo Yoloxochitlán y San Francisco Huehuetlán; en el Distrito de Coixtlahuaca, la de San Juan Bautista Coixtlahuaca; y en el Distrito de Tlaxiaco, la de San Juan Ñumí.

Finalmente, en el Distrito de Jamiltepec se aprobó la Ley de Santiago Ixtayutla; en el Distrito de Tlacolula, la de San Pedro Totolapan; en el Distrito de Juchitán, las de Asunción Ixtaltepec y Santiago Niltepec; y en el Distrito de Ocotlán, la de Asunción Ocotlán.

