Operativo federal en el Istmo deja avioneta asegurada; investigan posible cargamento ilícito (21:30 h)

Edwin Meneses

Istmo de Tehuantepec, Oax. 17 de febrero. Fuerzas federales aseguraron una avioneta en la comunidad de Huamúchil, en la región del Istmo de Tehuantepec, tras un despliegue de seguridad que generó expectación entre los habitantes de la zona.

La movilización se activó luego de que autoridades atendieran un reporte emitido por el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), lo que permitió ubicar la aeronave y coordinar acciones inmediatas en tierra. Elementos federales acordonaron el área y comenzaron las primeras diligencias para asegurar la unidad aérea.

El operativo tuvo seguimiento más allá del punto inicial, ya que corporaciones extendieron la búsqueda hasta la población de San Dionisio del Mar, donde presuntamente se dirigieron los ocupantes de la aeronave, reforzando la presencia de seguridad en caminos y accesos estratégicos.

Aunque de manera oficial no se ha detallado el contenido asegurado, versiones preliminares señalan que podrían haberse decomisado más de 200 paquetes de presunta droga. Las autoridades mantienen hermetismo mientras continúan las investigaciones y el operativo en la zona.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir