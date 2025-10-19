Renovarse o morir: PAN hace relanzamiento y deja alianza con el PRI (19:30 h)

Ciudad de México, 18 de octubre. Con nuevo logotipo, un click para afiliase, fin de las alianzas y abiertos a las candidaturas ciudadanas, el PAN hizo su relanzamiento y puso fin al PRIAN, dando fin a su cercanía con el PRI.

PAN deja alianza para enfrentar régimen autoritario de Sheinbaum

El líder panista, Jorge Romero, llamó a la militancia a ponerse a trabajar para enfrentar, dijo, el régimen autoritario de Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Frontón México, el dirigente insistió en que México vive una de sus peores etapas democráticas y que a la oposición no la van a callar ni la van a detener.

Marchan panistas por relanzamiento de su partido

Los panistas encabezaron una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.

Al relanzamiento del partido acudió la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, los gobernadores Maru Campos de Chihuahua, Mauricio Kuri de Querétaro, Libia Dennise García de Guanajuato y Tere Jiménez de Aguascalientes, entre otros liderazgos.

