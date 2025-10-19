Hasta el viernes el Gobierno morenista había informado de 72 personas fallecidas y 48 no localizadas (19:11 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. El Gobierno de México elevó el sábado (18.10.2025) a 76 la cifra de personas fallecidas debido a las lluvias extraordinarias e inundaciones que azotaron la semana pasada los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y bajó el número de personas desaparecidas o no localizadas a 39.

Hasta el viernes el Gobierno había informado de 72 personas fallecidas y 48 no localizadas.

De acuerdo con su reporte oficial, publicado en un micrositio sobre afectaciones por las lluvias, Veracruz es el estado con mayor número de decesos con un total de 34, en tanto 14 continúan sin ser localizados.

Le siguen Hidalgo, con 22 muertos y 20 desaparecidos; Puebla con 19 fallecidos y 5 desaparecidas, y Querétaro con un deceso.

En el reporte se indicó que las autoridades federales siguen con los trabajos de rescate y evacuación de personas, ayuda humanitaria y evaluación de daños en las comunidades y zonas afectadas.

Los estados con más municipios afectados son Veracruz (38), Hidalgo (28), Puebla (23), San Luis Potosí (12) y Querétaro (8) todos con severos daños tanto en viviendas, como caminos y zonas de cultivo.

Video relacionado : Devastación por lluvias deja más de 70 muertos en México | Lo Mejor de Imagen Noticias (Imagen Televisión) Y arrancamos con esto. En los últimos días, las lluvias El Gobierno precisó que las lluvias extraordinarias azotaron esos estados entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este sábado que se encuentra en la ciudad de Tampico, estado de Tamaulipas, noreste del país, para supervisar acciones de prevención ante la crecida del río Pánuco y señaló que el nivel del afluente “al momento no representa riesgo”.

gs (efe, El Economista)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir