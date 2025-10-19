Frente Frío 8 llegará a México con lluvias intensas para estos estados (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) se tiene el pronóstico de clima para este 18 de octubre de lluvias puntuales intensas en Chiapas, puntualmente en regiones de Sierra y Soconusco, además de lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, debido al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, favorecido por la cercanía de la vaguada monzónica.
Durante este día, se espera que la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío (núm. 8) a la frontera norte de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en zonas de:
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
El frente frío número 5 ingresa a México; estos son los estados que enfrentarán las temperaturas más bajas, llegando hasta los 0 grados.
Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán
Lluvias puntuales fuertes en
Michoacán
Estado de México
Morelos
Puebla
Lluvias con chubascos
Durango
Nayarit
Jalisco
Colima
Ciudad de México
Tlaxcala
Lluvias aisladas
Finalmente, la entrada de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes para estados como:
Quintana Roo
Lluvias con chubascos
Yucatán
Campeche
Tabasco
Veracruz (centro y sur)
Lluvias aisladas
Veracruz
Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.
Pronóstico de lluvias
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (regiones oeste y costa).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y costa), Estado de México (sur y suroeste), Morelos, Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca) y Quintana Roo (este y noreste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Ciudad de México (sur y suroeste), Tlaxcala (centro, este y sur), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este).
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán (oeste), Oaxaca (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Chiapas.
Pronóstico de temperaturas mínimas
Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (costa norte), Sinaloa (costa norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca (sierras y costa), Yucatán y Quintana Roo (costa norte).
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.
