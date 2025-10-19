Frente Frío 8 llegará a México con lluvias intensas para estos estados (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) se tiene el pronóstico de clima para este 18 de octubre de lluvias puntuales intensas en Chiapas, puntualmente en regiones de Sierra y Soconusco, además de lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, debido al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, favorecido por la cercanía de la vaguada monzónica.

Durante este día, se espera que la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío (núm. 8) a la frontera norte de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en zonas de:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

El frente frío número 5 ingresa a México; estos son los estados que enfrentarán las temperaturas más bajas, llegando hasta los 0 grados.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán

Lluvias puntuales fuertes en

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Lluvias con chubascos

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas

Nayarit

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Finalmente, la entrada de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes para estados como:

Quintana Roo

Lluvias con chubascos

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz (centro y sur)

Lluvias aisladas

Veracruz

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (regiones oeste y costa).

Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (regiones oeste y costa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y costa), Estado de México (sur y suroeste), Morelos, Puebla (regiones Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca) y Quintana Roo (este y noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Ciudad de México (sur y suroeste), Tlaxcala (centro, este y sur), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). Pronóstico de temperaturas máximas Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán (oeste), Oaxaca (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Pronóstico de temperaturas mínimas Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Pronóstico de viento y oleaje Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (costa norte), Sinaloa (costa norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca (sierras y costa), Yucatán y Quintana Roo (costa norte). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.



