Reforma electoral 2026 de Claudia Sheinbaum: cuáles son los 10 puntos clave y cómo cambiarían la elección de diputados y la reelección (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. Durante la mañanera de este miércoles 25 de febrero de 2026, el Gobierno federal presentó oficialmente la iniciativa de reforma electoral que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su discusión y eventual aprobación. La propuesta incluye diez ejes principales que buscan modificar aspectos del sistema electoral, el funcionamiento del Congreso y los mecanismos de participación ciudadana.

La exposición de los puntos centrales de la Reforma estuvo a cargo de Pablo Gómez, responsable de la comisión encargada de elaborar la propuesta, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quienes detallaron el proceso de consulta previo y el contenido central de la iniciativa. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo es actualizar el sistema electoral sin eliminar la representación proporcional ni establecer un partido dominante.

Reforma electoral 2026: cómo se construyó la propuesta y cuántas personas participaron

Antes de presentar la iniciativa, el gobierno realizó un proceso de consulta nacional y en el extranjero para recopilar propuestas relacionadas con el sistema electoral mexicano. Según informó Pablo Gómez, se llevaron a cabo 63 audiencias públicas, distribuidas en distintas regiones.

El proceso incluyó:

Participación de 31 entidades federativas.

7 audiencias en Estados Unidos y una audiencia migrante en Ciudad de México.

24 audiencias realizadas en la capital del país.

En total participaron 1,357 propuestas ciudadanas, provenientes de distintos sectores. También intervinieron especialistas en materia electoral:

181 expertos electorales.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Magistrados y fiscales electorales.

Las autoridades señalaron que este proceso buscó integrar opiniones técnicas, académicas y ciudadanas para estructurar la iniciativa final que será enviada al Congreso.

Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral durante conferencia en Palacio Nacional donde se presentó la iniciativa de la Reforma Electoral. / Andrea Murcia Monsivais

Cómo cambiaría el Congreso y el sistema electoral con la reforma electoral 2026

Uno de los puntos centrales de la Reforma Electoral de la propuesta es la modificación en la integración del Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, así como ajustes en reglas electorales y mecanismos de control.

La iniciativa mantiene el número total de diputados en 500 integrantes, pero plantea que todos sean electos mediante votación directa. La distribución sería:

300 diputados por mayoría relativa, elegidos en distritos electorales.

200 diputaciones bajo representación proporcional, conservando la fórmula actual establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dentro de estas 200 posiciones se contempla:

97 candidaturas que, aunque no ganen su distrito, obtengan los mejores resultados dentro de su partido.

95 diputaciones asignadas por circunscripción y partido político con criterios de paridad.

8 espacios para mexicanos residentes en el extranjero.

En el caso del Senado, la integración propuesta sería de 96 senadurías, divididas entre mayoría relativa y primera minoría.

La presidenta Sheinbaum señaló que una de las principales demandas ciudadanas ha sido revisar la figura de los legisladores plurinominales. Indicó que la representación proporcional se mantiene, pero con el objetivo de que las candidaturas tengan mayor contacto directo con el electorado.

Los 10 puntos clave de la reforma electoral 2026 explicados

La Secretaría de Gobernación detalló los ejes principales incluidos en la iniciativa:

Integración del Congreso: se mantiene la representación proporcional, pero con elección directa de diputaciones.

Reducción del gasto electoral: disminución del 25% en costos de elecciones, ajustes salariales en órganos electorales y eliminación de duplicidades administrativas.

Mayor fiscalización: el INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras; se prohíben aportaciones en efectivo y se impulsará el uso de tecnología para supervisión.

Voto en el extranjero: facilidades para que mexicanos residentes fuera del país participen en elecciones, especialmente en diputaciones migrantes.

Tiempos en radio y televisión: reducción de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante periodos electorales.

Regulación de inteligencia artificial: prohibición de bots y mecanismos artificiales que influyan en redes sociales durante procesos electorales.

Cómputos distritales: iniciarían inmediatamente después de la jornada electoral.

Democracia participativa: ampliación del referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a estados y municipios, incluyendo voto electrónico.

No nepotismo: se reafirma la prohibición de heredar cargos públicos a familiares directos.

No reelección inmediata: se prohibirá la reelección consecutiva en cargos de elección popular a partir de 2030.

La integración del Congreso se mantiene la representación proporcional, pero con elección directa de diputaciones. / Foto especial: ChatGPT

La iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo federal plantea cambios estructurales en la organización del Congreso, el financiamiento electoral y los mecanismos de participación ciudadana. Entre los puntos más relevantes destacan la reducción del gasto electoral, nuevas reglas de fiscalización financiera y modificaciones en la elección de legisladores.

El proyecto será enviado al Congreso de la Unión para su discusión legislativa, donde deberá analizarse y votarse antes de una posible aprobación. De concretarse, varios de los cambios propuestos entrarían en vigor de manera gradual, incluyendo la prohibición de reelección inmediata prevista para aplicarse a partir del año 2030.

Ejecentral/Foto:Cuartoscuro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir