Organizaciones en México anuncian boicot al mundial con manifestaciones (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. Justo cuando parecía que las aguas se calmaban tras el respaldo de la FIFA a las sedes mexicanas, un nuevo “frente frío” aparece en el horizonte, y esta vez no viene de las federaciones internacionales, sino desde las entrañas del campo y las carreteras de nuestro país.

¿Mundial bajo asedio? Lo que faltaba: transportistas y productores anuncian que la fiesta del fútbol podría verse interrumpida por la realidad social de México.

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina, pero mientras la FMF se prepara para el silbatazo inicial el 11 de junio, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han enviado un mensaje contundente a Gianni Infantino y Mikel Arriola.

¿Qué implicaciones tiene el boicot de transportistas y productores para el Mundial 2026?

A través de un comunicado oficial, estas organizaciones sentenciaron que el calendario mundialista chocará frontalmente con una jornada de movilizaciones masivas a nivel nacional.

El campo y el transporte “toman” el Mundial

El mensaje dirigido a la FIFA es claro: las fechas de los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey coinciden con el peor momento de la crisis agropecuaria.

Cosechas sin mercado: Los productores señalan que para junio ya se habrán acumulado millones de toneladas de maíz, trigo y sorgo que no tienen comprador debido a la importación indiscriminada.

Carreteras bloqueadas: Los transportistas, cansados de la inseguridad en los caminos (que se agudizó tras los hechos en Jalisco), se unirán a las protestas, lo que podría colapsar las rutas de acceso a los estadios.

El objetivo: Utilizar el foco internacional de la Copa del Mundo para que el gobierno escuche sus demandas sobre soberanía alimentaria y seguridad.

Un desafío logístico sin precedentes

Posibles reacciones de la FIFA ante la crisis social y logística en México

En el comunicado, las organizaciones advierten a la FIFA que, aunque no es obligación de la federación conocer la política interna, deben estar prevenidos:

“Las circunstancias críticas nos colocan en la necesidad de informarles que… para las fechas que contempla el calendario de juegos, habrán concluido las cosechas… alcanzando volúmenes de millones de toneladas que carecen de mercado”.

Esto pone en jaque no solo la llegada de las selecciones a los recintos, sino la movilidad de los millones de turistas que la FIFA esperaba recibir con “alfombra roja”. Si los transportistas cierran las arterias principales de las ciudades sede, el caos podría empañar la inauguración en el Estadio Azteca.

¿Podría la FIFA cambiar de opinión?

Este anuncio de boicot social se suma a la presión que ya ejercían países como Alemania y Portugal por la inseguridad. Si a los temas de violencia se le suman bloqueos sistemáticos por parte de productores y transportistas, el Plan B de mover partidos a Estados Unidos podría volver a ponerse sobre la mesa de Gianni Infantino.

