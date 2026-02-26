“Como consecuencia del enfrentamiento (…) cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, señala el comunicado oficial del gobierno cubano.

La información divulgada no precisa la nacionalidad de las personas a bordo de la lancha estadounidense, la procedencia exacta de la embarcación ni el motivo de su presencia en aguas territoriales cubanas.

Durante el incidente también resultó herido el comandante de la nave cubana, en la que se encontraban cinco guardafronteras, precisó el organismo.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, por la mañana “se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos“, a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

Cuando el buque de guardacostas de la isla se acercó para su identificación, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, precisa el comunicado.

Las autoridades informaron que “prosiguen” las investigaciones para el “total” esclarecimiento de los hechos.

El fiscal general del estado de Florida, en Estados Unidos, anunció por su parte la apertura de una investigación sobre el hecho.

“He ordenado a la Oficina de Fiscalía Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, señaló el fiscal James Uthmeier en redes sociales.

“El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas”, añadió.

EU ‘vigila’ incidente con lancha en Cuba

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el miércoles que la Casa Blanca está “vigilando” el incidente en el que murieron cuatro ocupantes de una lancha con matrícula estadounidense a manos de la guardia costera cubana, pero añadió que espera que no sea grave.

“Sin duda es una situación que estamos vigilando; ojalá no sea tan grave como tememos que pueda ser. Pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más”, declaró Vance a los periodistas.

Vance agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien asiste a una cumbre de la Comunidad del Caribe, le había informado más temprano sobre el incidente, pero que no conocen muchos detalles.

Posteriormente Rubio afirmó que EU busca información sobre el tiroteo del barco en Cuba y responderá en consecuencia.

Información de:AFP/ Vía: