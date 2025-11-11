Recicla Secretaría de Administración toneladas de cartón y papel en oficinas públicas (19:00 h)

2025/11/10  De Redacción ADN
0


Tlalixtac de Cabrera, Oax., 10 de noviembre. El proyecto “Manejo de residuos sólidos en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Oaxaca”, implementado por la Secretaría de Administración (SA) ha permitido reciclar toneladas de cartón y papel, contribuyendo así a la conservación de árboles, ahorro de energía eléctrica y reducción del consumo de agua.

Esta actividad, vigente desde 2024, ha mostrado avances significativos en la separación y manejo adecuado de los residuos generados en los complejos administrativos.

Al día de hoy se ha llevado a cabo la primera etapa que consistió en la instalación de estaciones de reciclaje identificados para la correcta separación de desechos; y está en curso la segunda, que se enfoca en la capacitación del personal.

Mientras que, la última fase contempla la reducción del uso de plásticos de un solo uso y materiales desechables en las dependencias.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Desaparecen dos adolescentes en Huajuapan y Tecomaxtlahuaca (18:30 h)

 Saúl Salazar Huajuapan de León, Oax. 10 de noviembre.  La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: