Recicla Secretaría de Administración toneladas de cartón y papel en oficinas públicas (19:00 h)

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 10 de noviembre. El proyecto “Manejo de residuos sólidos en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Oaxaca”, implementado por la Secretaría de Administración (SA) ha permitido reciclar toneladas de cartón y papel, contribuyendo así a la conservación de árboles, ahorro de energía eléctrica y reducción del consumo de agua.

Esta actividad, vigente desde 2024, ha mostrado avances significativos en la separación y manejo adecuado de los residuos generados en los complejos administrativos.

Al día de hoy se ha llevado a cabo la primera etapa que consistió en la instalación de estaciones de reciclaje identificados para la correcta separación de desechos; y está en curso la segunda, que se enfoca en la capacitación del personal.

Mientras que, la última fase contempla la reducción del uso de plásticos de un solo uso y materiales desechables en las dependencias.

