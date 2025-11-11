¡Oficial! TV Azteca transmitirá el Mundial 2026 (19:00 h)

Oaxaca de JUárez, 10 de noviembre. TV Azteca dio a conocer de manera oficial que transmitirá el Mundial 2026, en un evento ante los medios de comunicación, en el que también anunciaron la llegada de Iker Casillas y Jorge Valdano para la justa veraniega en México, Estados Unidos y Canadá.

Serán 32 partidos los que se transmitirán a través de sus pantallas en la que se incluyen todos los juegos de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos y Ronda Eliminatoria, además de otros partidos relevantes que se descubrirán tras el sorteo.

De la misma forma anunciaron que tendrán totalmente en vivo y en directo todas las incidencias que se destapen con los cruces desde Washington el próximo 5 de diciembre con el sorteo para descifrar el panorama del certamen.

Junto a las estrellas reveladas (Iker Casillas y Jorge Valdano) estará el equipo de Fut Azteca comandada por: Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Jorge Campos, Inés Sainz, Carlos Guerrero y David Medrano.

Vuelven a transmitir al Tri en una competencia

El verano pasado, TV Azteca dio la sorpresa al anunciar que no adquirió los derechos de transmisión de la Copa Oro 2025, por lo que fue exclusiva de Televisa. Ricardo Salinas, propietario de la televisora, argumentó que a la empresa le hubiera significado perder dinero debido al poco interés que había por el certamen y decidió quedarse fuera.

“En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro, pero no porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos”, se puede leer en el comunicado oficial, dejando a la imaginación las verdaderas razones de su ausencia en las transmisiones de la Copa.

¿Se acabaron las improvisaciones en YouTube?

Christian Martinoli y Luis García decidieron ‘mudarse’ a YouTube, bajo un formato de transmisión en el que no se mostraba el partido, solamente aparecían los comentaristas relatando las acciones del juego. Esta opción comenzó a viralizarse, de modo en que algunos usuarios optaron por poner la transmisión de TUDN, quitarle el sonido y poner el canal del Doctor García para escuchar la narración de los miembros de TV Azteca, todo esto en la reciente Copa Oro.

Sin embargo, recientemente la dupla Martinoli – García anunciaron una temática: “El podcast que nadie pidió, que muchos no querían pero que todos terminarán viendo. Los Farsantes regresan para seguir moviendo entrañas hablando como a ustedes les gusta: sin filtros y sin censura” y que apunta a tener nueva polémica.

Récord

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir