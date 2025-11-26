“No es un santo”: Noroña se lanza contra la imagen de Carlos Manzo y enciende el caso (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el ojo del huracán, y es que el senador causó revuelo tras sus fuertes declaraciones al exalcalde de Uruapan fallecido.

¿Qué fue lo que dijo Noroña?

En su transmisión, Noroña dijo que Manzo “no es un santo”, al hablar de su trayectoria, aunque reconoció que compartieron curul en la Cámara de Diputados y lamentó su muerte.

Inclusive, Noroña aseguró que su discurso de vida se había inclinado al fascismo y a la violencia.

Además, algo que causó revuelo, es que agregó que tiene información adicional sobre Manzo que prefería no revelar públicamente, insinuando que esto podría afectar la reputación del exalcade de Uruapan.

Asimismo, defendió a militantes del partido Morena que fueron señalados por la viuda del exalcalde como posibles responsables políticos, y rechazó que haya pruebas de su implicación.

Y es que, aunque Grecia Quiroz le exigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no encubriera a alguien de su partido, las autoridades sostienen que el crimen está ligado al cártel Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues se detuvo al presunto autor intelectual.

Por ello, Noroña considera que las acusaciones a políticos forman parte de una estrategia política.

Noroña arremete contra Grecia Quiroz

El senador descalificó públicamente las acusaciones de Quiroz, asegurando que sus señalamientos forman parte de una estrategia de confrontación y que no existen pruebas que involucren a figuras de Morena como Leonel Godoy o Raúl Morón.

Noroña incluso dijo que vincular a políticos locales sin evidencia sólida solo contribuye a la polarización y desinformación sobre el caso.

Sus palabras provocaron indignación entre seguidores de la familia Manzo y activistas locales, quienes consideran que desacreditar a Quiroz en este contexto es una falta de respeto hacia la víctima y su familia.

